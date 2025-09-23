Новосибирские учёные обнаружили новые эффекты при кипении жидкости на МКС

В условиях космоса процесс кипения жидкости кардинально отличается от земного.

Как обнаружила международная группа исследователей с участием учёных из НГУ и Института теплофизики СО РАН, пузыри пара в невесомости не отрываются от поверхности нагревателя, а продолжают увеличиваться на ней, достигая очень крупных размеров. Это открытие было сделано в ходе эксперимента RUBI на Международной космической станции (МКС).

Уникальность наблюдения заключается в том, что в отсутствие гравитации исчезает сила Архимеда и естественная конвекция, которые на Земле заставляют пузырьки сразу всплывать. Для детального изучения этого явления на орбите использовалась специальная установка Reference mUltiscale Boiling Investigation (RUBI), позволяющая наблюдать за кипением на перегретой поверхности. Провести такие точные измерения в земных условиях невозможно.

Полученные данные позволили учёным впервые создать точные математические модели роста единичного пузырька пара в невесомости. Это фундаментальное исследование имеет важное практическое значение.

Его результаты будут использованы для разработки более эффективных и надёжных систем охлаждения космической техники, где кипение рассматривается как один из перспективных методов терморегуляции оборудования.