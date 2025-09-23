Новосибирский водитель оценил новый путепровод на «кольце ада»

Автовладелец нашел свою плюсы и минусы, а также рассказал о продолжительности пути.

Новосибирский водитель оценил путепровод на «кольце ада». Евгений записал свое мини-путешествие на видео и дал для Сиб.фм несколько комментариев в ходе поездки.

«Вот мы подъехали к путепроводу со стороны Станционной и с поворотом на Димитровский мост. Занимает это примерно минуту. Асфальт — отличный, можно ехать в две полосы (пока разметки там нет). Единственный момент, когда подъезжаешь на съезд к Димитровскому, там может образовываться небольшая пробка. Это из-за того, что автовладельцы едут и не совсем руководствуются разметкой. В итоге они немного смещаются влево, приходится притормаживать. А так? В общем-то удобно, экономит время и удаётся объехать пробку», — резюмировал Евгений.

Напомним, что 16 сентября 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска частично открыли движение по эстакаде в составе дорожной развязки строящегося четвёртого моста через Обь.