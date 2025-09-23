Новосибирцам могут разрешить получать права без окончания автошколы

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин выступил с инициативой, которая может кардинально изменить процедуру получения водительских удостоверений в России.

Он предложил вернуть возможность сдачи экзаменов в ГИБДД после самостоятельной подготовки, без обязательного прохождения курсов в автошколе. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

По словам Шапарина, существующая система подготовки водителей демонстрирует серьёзные проблемы. Он ссылается на данные, согласно которым только 40% курсантов автошкол сдают теорию с первого раза. «Можно сделать вывод, что системы подготовки водителей в нормальном виде просто нет. Это просто система сбора денег и предоставления автомобилей для экзаменов, потому что у самих ГАИ нет машин», — заявил глава НАС.

Он уверен, что разрешение самоподготовки позволит разрушить монополию автошкол и заставит их работать эффективнее. «А во-вторых, мы добьемся снижения цен, потому что обучение сейчас многие не тянут, и у нас год за годом снижается количество людей, которые хотели бы получить водительское удостоверение», — добавил Шапарин.

Напомним, что с 2014 года в России действует постановление, подписанное тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым, которое запрещает самостоятельную подготовку к экзаменам на права. Сейчас сдавать на водительское удостоверение могут только те, кто прошёл обучение в аккредитованных автошколах.