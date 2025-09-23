Новосибирцам рекомендовали привиться от клещевого энцефалита осенью

После окончания первичного курса прививок ревакцинация рекомендована раз в три года.

В новосибирском управлении Роспотребнадзора сообщили оптимальное время для прохождения курса вакцинации против клещевого энцефалита.

«Эксперты рекомендуют заранее позаботиться о вакцинации, начиная прививочную кампанию в осенний период и заканчивая ее весной следующего года», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

После завершения первичной вакцинации ревакцинацию следует проходить каждые три года.

В 2025 году 371 291 человек прошли вакцинацию от клещевого энцефалита, среди них 125 452 ребенка. Представители управления напомнили, что вакцинация предоставляется бесплатно.