сегодня 08:57
общество

Новосибирцам рекомендовали привиться от клещевого энцефалита осенью

Фото: pixabay.com
После окончания первичного курса прививок ревакцинация рекомендована раз в три года.

В новосибирском управлении Роспотребнадзора сообщили оптимальное время для прохождения курса вакцинации против клещевого энцефалита.

«Эксперты рекомендуют заранее позаботиться о вакцинации, начиная прививочную кампанию в осенний период и заканчивая ее весной следующего года», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

После завершения первичной вакцинации ревакцинацию следует проходить каждые три года.

В 2025 году 371 291 человек прошли вакцинацию от клещевого энцефалита, среди них 125 452 ребенка. Представители управления напомнили, что вакцинация предоставляется бесплатно.

0
Дарья Лапина
Журналист

