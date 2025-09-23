82.76% -1.2
сегодня 09:17
общество

Новосибирцев могут арестовать и штрафовать до 200 000 рублей за уклонение от осеннего призыва-2025

Фото: ru.freepik.com
Осенняя призывная кампания 2025 года стартует в октябре.

В Российской Федерации с 2023 года стали использоваться электронные формы повесток. Официально считается, что повестка вручена спустя неделю после её появления в личном кабинете гражданина, даже если пользователь не вошёл в систему. Если призывник игнорирует данное уведомление в течение 20 суток, к нему могут быть применены временные ограничительные меры, такие как отказ в выдаче кредитов, запрет на управление транспортными средствами.

Основным аргументом сторонников электронных повесток является повышение эффективности призывной кампании и снижение числа уклонистов. Предполагается, что цифровизация процесса оповещения позволит оперативно информировать граждан о необходимости явиться в военкомат и избежать ситуаций, когда повестки теряются или намеренно игнорируются.

Дарья Лапина
Журналист

