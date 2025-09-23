Нутрициолог рассказала, как не отравиться суши и стейками

Употребление сырого мяса и рыбы, например, в стейках с кровью или суши, всегда сопряжено с риском. Однако существуют способы сделать такие блюда безопасными, сохранив при этом их пользу.

Как этого добиться, изданию VSE42.RU рассказала нутрициолог Екатерина Алферова. По словам эксперта, главное правило для стейков из говядины или баранины — приобретать мясо только у проверенных поставщиков, соблюдающих все санитарные нормы. Для таких продуктов достаточной будет средняя прожарка, когда внутри мясо остается розоватым. А вот от употребления сырой свинины или курицы следует отказаться категорически.

Что касается суши и других блюд из сырой рыбы, то главную опасность в них представляют паразиты. «Чтобы обезопасить продукт, сырую рыбу необходимо предварительно замораживать. Это стандартная практика для большинства ресторанов», — пояснила нутрициолог.

Для тех, кто не готов рисковать, эксперт напоминает, что такие способы приготовления, как запекание или гриль, не снижают содержание полезных омега-3 кислот, но делают рыбу абсолютно безопасной.