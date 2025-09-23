В Новосибирске ищут 78-летнего дачника, который нуждается в медицинской помощи

Юрий Стусь бесследно исчез днем ранее, 22 сентября.

Пропал Юрий Стусь в СНТ Темп (Новосибирск). 22 сентября вышел из дома и не вернулся.Нуждается в медицинской помощи. Информация проявилась в паблике «Лиза Алерт».

К настоящему моменту поисковые группы прочесывают территорию СНТ «Темп» и прилегающие районы, особое внимание уделяется лесным массивам и заболоченным участкам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Стуся, просят немедленно сообщить в полицию или поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Каждая деталь может оказаться решающей в поиске пропавшего человека. Поиски продолжаются, и надежда на благополучный исход не угасает.

Семья и близкие Юрия Стуся выражают огромную благодарность всем, кто принимает участие в поисках, и надеются на скорейшее возвращение Юрия домой. Важно помнить, что в подобных ситуациях время играет критическую роль, поэтому важна любая помощь, будь то распространение информации или непосредственное участие в поисковых мероприятиях.