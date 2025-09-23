Руководители ВТБ возглавили рейтинг Топ-1000 менеджеров России

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Победителями сразу в нескольких номинациях стали топ-менеджеры ВТБ.

Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;

Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;

Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации «Топ-30 директоров по корпоративному управлению»;

Игорь Маринюк, начальник управления закупок – в номинации «Топ-25 директоров по закупкам».

Также в число лидеров вошли:

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;

Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;

Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации «Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности».

Справка:

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.