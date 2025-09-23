Штамповщица из Новосибирска помогает покорять космос

История Екатерины Приваловой, работающей штамповщицей АО «Экран-оптические системы», — пример того, как любовь к своему делу превращает работу в творчество. Cовсем недавно ей вручили диплом регионального этапа Национальной премии «Человек труда» в номинации «Лучший молодой специалист — 2025».

Случайность, ставшая судьбой

Путь Екатерины на завод не назовешь прямым. Родилась и выросла она в Новосибирске. Папа был строителем, мама — медработником. После школы получила профессию повара-кондитера, затем пробовала силы в педагогике. Но судьба распорядилась иначе. В 2015 году по совету знакомых она пришла контролером деталей и приборов на «Экран».

— Я боялась, ведь ничего не знала! — вспоминает Екатерина. — Но меня убедили: «Не бойся, всему научим». И коллектив действительно встретил меня душевно. Учили с нуля: читать чертежи, выявлять брак, пользоваться микроскопом и штангенциркулем. Я особенно благодарна мастеру Ларисе Анатольевне Поликарповой, которая меня принимала, — она тот самый первый человек, который в меня поверил и многому научил. Также спасибо моим наставникам Алле Александровне Костяшовой, Надежде Максимовне Татарниковой и Татьяне Борисовне Мощевитиной. Они передали мне свои знания и мастерство.

Семь лет Екатерина проработала контролером, параллельно освоив смежную специальность — штамповщика. Последние три года полностью посвятила себя этой сложной профессии.

От куска металла — к космической орбите

Повседневный труд штамповщика — это кропотливая работа, требующая высочайшей концентрации. В начале дня — план, норма. Нужно взять бухту металла, настроить станок и сделать деталь идеально, сверяясь с технической картой.

— Моя задача — из бухты металла отштамповать готовую деталь, — объясняет Екатерина. — Наш цех заготовительный, мы делаем самую первую операцию. Потом детали моют, отправляют на технический контроль и дальше по цехам — на отжиг, химполировку.

Но самое важное — это осознание конечной цели своего труда. Детали, которые день за днем рождаются под ее руками, используют в космической отрасли.

— Иногда я смотрю на небо и думаю: те детали, которые я делаю, возможно, уже сейчас установлены в аппаратах там, в космическом пространстве. Это очень вдохновляет, — делится молодой специалист.

Семья, работа и профсоюз: жизнь в унисон

Для Екатерины работа не просто способ заработка, это значимая часть ее жизни, в том числе семейной. Со своим будущим мужем Дмитрием она познакомилась здесь же, на предприятии. Знакомство оказалось счастливым, и вот уже девятый год они живут вместе и работают в одном цеху: он режет металл, а она изготавливает детали. Кстати, Дмитрий — представитель династии Приваловых, которые более полувека посвятили заводу «Экран» и АО «Экран-оптические системы».

— Муж — моя опора, всегда меня поддерживает, — говорит Екатерина. — Дмитрий — наладчик холодноштамповочного оборудования и резчик. Если у меня что-то не получается или не успеваю, он может сесть за станок и помочь. Мы даже рабочие моменты, которые не успели обсудить на заводе, можем решить дома. Это очень здорово, когда с мужем вместе во всех делах. И на работе, и дома, и на даче. Семья от этого только крепче.

Философия труда: работать с душой

Труд Екатерины не раз отмечали на разных уровнях. В числе ее наград благодарственное письмо министерства промышленности региона, почетная грамота Центрального округа города Новосибирска, почетная грамота за звание «Лучший по профессии» и др.

— За 10 лет на предприятии Екатерина проявила себя как инициативный и дисциплинированный работник, — так характеризует ее руководство завода. — Ее основными профессиональными качествами являются высокая работоспособность и трудолюбие, к принятию решений она подходит взвешенно, берет на себя ответственность за каждую деталь, которую сама изготовила. В жизни она отзывчивый, честный и добрый человек. Является волонтером приюта для животных «Хочу жить». В коллективе среди рабочих и ИТР пользуется большим авторитетом.

Также Екатерина активно участвует в общественной жизни коллектива, cостоит в профсоюзе. А недавно приняла участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!», который даже показывали по телевидению.

На вопрос о том, чем должна быть работа для человека, Екатерина отвечает просто и мудро:

— Я считаю, что в работу обязательно нужно вкладывать душу. Это как бумеранг: то, с какой энергией ты подходишь к своему делу, непременно возвращается к тебе — через отношение коллег, через сам результат. Удивительно, но даже техника, кажется, чувствует твой настрой. Если берешься за задачу раздраженным или апатичным, ничего не клеится. Но когда включаешься с интересом, подходишь к делу творчески, то будто находишь свой ритм, и все получается легко и качественно.