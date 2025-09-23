82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 21:48
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 21:48
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 20:03
спорт

«Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на домашней арене «Сибирь» 22 сентября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом и череповецкой «Северсталью».

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 2

Успех в этой встрече праздновали гости, которые одержали победу со счётом 4:2.

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 3

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 4

Основным героем игры со стороны хозяев стал Скотт Уилсон, который забросил обе шайбы «Сибири».

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 5

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 6

Однако этого оказалось недостаточно для победы.

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 7

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 8

У гостей дубль оформил Руслан Абросимов, а по одной шайбе на счету Александра Скоренова и Ивана Подшивалова.

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 9

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 10

Что касается турнирного положения, то после этой игры «Сибирь» в шести матчах текущего сезона набрала шесть очков и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 11

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 12

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 13

Фото «Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж 14

«Северсталь» с восемью очками после семи проведённых встреч занимает сейчас более высокое, четвёртое место в Западной конференции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.