«Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж

В Новосибирске на домашней арене «Сибирь» 22 сентября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом и череповецкой «Северсталью».

Успех в этой встрече праздновали гости, которые одержали победу со счётом 4:2.

Основным героем игры со стороны хозяев стал Скотт Уилсон, который забросил обе шайбы «Сибири».

Однако этого оказалось недостаточно для победы.

У гостей дубль оформил Руслан Абросимов, а по одной шайбе на счету Александра Скоренова и Ивана Подшивалова.

Что касается турнирного положения, то после этой игры «Сибирь» в шести матчах текущего сезона набрала шесть очков и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.

«Северсталь» с восемью очками после семи проведённых встреч занимает сейчас более высокое, четвёртое место в Западной конференции.