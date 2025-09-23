«Сибирь» уступила в матче КХЛ череповецкой «Северстали»: фоторепортаж

В Новосибирске на домашней арене «Сибирь» 22 сентября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом и череповецкой «Северсталью».
Успех в этой встрече праздновали гости, которые одержали победу со счётом 4:2.
Основным героем игры со стороны хозяев стал Скотт Уилсон, который забросил обе шайбы «Сибири».
Однако этого оказалось недостаточно для победы.
У гостей дубль оформил Руслан Абросимов, а по одной шайбе на счету Александра Скоренова и Ивана Подшивалова.
Что касается турнирного положения, то после этой игры «Сибирь» в шести матчах текущего сезона набрала шесть очков и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.
«Северсталь» с восемью очками после семи проведённых встреч занимает сейчас более высокое, четвёртое место в Западной конференции.