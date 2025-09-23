Студенты СГУГиТ завоевали бронзу на Международных молодежных робототехнических соревнованиях «Кубок РТК: Высшая лига»

20-21 сентября 2025 года команда Сибирского государственного университета геосистем и технологий «RoboFox» выступила в отборочном этапе Международных молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК: Высшая лига», хакатон «Движение по городу» и заняла третье место.

Соревнования собрали лучших молодых робототехников. Участникам предстояла сложная задача: разработать робота, способного самостоятельно ориентироваться в условиях, имитирующих городскую среду. Робот должен был точно распознавать дорожные знаки, разметку и реагировать на сигналы светофора.

Команду СГУГиТ представляли студенты второго курса направления подготовки «Информационные системы и технологии»: Матвей Аристов и Анастасия Денисенко. Они достойно справились с заданием и заняли почетное третье место.

Организаторами соревнований выступили ГНЦ РФ ЦНИИ РТК при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.