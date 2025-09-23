В Бердске начали судить пенсионера, насмерть сбившего 8-летнего мальчика

В Бердске начался суд над 72-летним Владимиром Романовым.

Мужчину обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло весной 2025 года: под колесами его внедорожника погиб 8-летний мальчик.

Авария случилась 1 апреля на перекрестке улиц Красноармейской и Рогачева. Второклассник Семен переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по пути в школу. По данным следствия, пожилой водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте не заметил ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Владимиру Романову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное с оставлением места ДТП). Следствие утверждает, что после наезда водитель, нарушив правила, отъехал в парковочный карман, тем самым исказив картину происшествия.

С самой сутью обвинения подсудимый категорически не согласен. На вопрос судьи о его позиции Романов заявил: «Я категорически против покидания места ДТП. В обвинительном заключении написано то, чего не было. Оставил место, не вызвал полицию, скорую... Я все это сделал. Есть в деле доказательства, что я 4 раза звонил в 112».

Родственники погибшего ребенка подали гражданские иски к обвиняемому. Родители, бабушка и дед Семена требуют компенсации морального вреда в размере 40 миллионов рублей. Кроме того, отец мальчика заявил требование о возмещении расходов на погребение на сумму 630 тысяч рублей.