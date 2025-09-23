В Думе предложили следить за россиянами, лайкающими иноагентов

Инициатива исходит от депутата фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николая Новичкова. Есть те, кто «за» и те, кто «против».

В Государственной Думе возникли разногласия относительно идеи формирования списка россиян, ставящих отметки «нравится» и делающих перепубликации записей, принадлежащих иностранным агентам. Один из парламентариев охарактеризовал данное предложение как рекламный трюк, отметив маловероятность его одобрения.

Перечень граждан, одобряющих иноагентов. В российском законодательном органе началось обсуждение в связи с проектом создания базы данных граждан, активно выражающих поддержку публикациям иностранных агентов в социальных сетях. Автором инициативы выступил депутат Николай Новичков, представляющий фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Согласно его концепции, реестр должен формироваться после ряда предупреждений пользователям, не прекращающим просмотр страниц иноагентов и взаимодействие с их материалами.

Депутат подчеркнул возможность обязать социальные сети рассылать персональные уведомления, предупреждающие граждан о возможных последствиях. В случае игнорирования данных уведомлений и продолжения комментирования и распространения материалов, Роскомнадзор, по мнению Новичкова, может вести особый реестр. Предполагалось, что доступ к нему получат правоохранительные органы, прокуратура и другие соответствующие структуры.

Отклик на предложение Новичкова. Коммунисты расценили идею как попытку саморекламы депутата. Тем не менее, в Госдуме нашлись противники этого предложения. Заместитель главы комитета по инфополитике, депутат Александр Ющенко сообщил, что впервые услышал об этом проекте из средств массовой информации. В разговоре он подчеркнул, что данная инициатива не поступала в комитет и не подлежит рассмотрению в его рамках.

Предложение о создании реестра лиц, ставящих лайки и делающих репосты в интернете, вызвало резкую критику среди российских политиков. Виктор Ющенко назвал его способом привлечь внимание и создать цитируемость в СМИ, считая «непроходимым» с политической и профессиональной точек зрения.

Андрей Свинцов назвал инициативу «глупостью», проводя параллели с советскими доносами, и указал на то, что лайки ставятся под различным контентом, включая публикации иноагентов. Виталий Милонов назвал идею «маразмом», отмечая случайность проставления отметок «нравится» и наличие более серьезных проблем.

Депутаты сошлись во мнении, что предложение не получило поддержки и не имеет перспектив.