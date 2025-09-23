В Кировском районе Новосибирска появится всесезонная спортивная зона для хоккея, футбола и волейбола

Жители Кировского района Новосибирска скоро получат новую современную спортивную площадку. На пересечении улиц Петухова и Виктора Уса началось строительство хоккейной коробки, которая станет центром притяжения для любителей активного отдыха всех возрастов. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

«Сейчас идёт благоустройство территории и подготовка основания», – отметил градоначальник.

Особенностью новой площадки станет тентовый навес и модульная раздевалка, которые сделают занятия спортом комфортными в любую погоду. Проект предусматривает многофункциональное использование: зимой здесь можно будет играть в хоккей и кататься на коньках, а в теплое время года — играть в футбол и волейбол.

Инициатива реализуется по наказам депутатов горсовета после обращений жителей города.

Новая инфраструктура откроет возможности для сотрудничества с детско-юношескими спортивными школами города, которые смогут проводить на территории юных спортсменов.

Максим Кудрявцев добавил, что с началом нового учебного года многие дети помимо освоения основной учебной программы начинают выбирать направления для творческого развития и занятий спортом.

«Наша система дополнительного образования предлагает множество программ для внешкольной занятости детей – у нас эффективно работает система дополнительного образования. Речь идёт о школах спортивных, творческих, чтобы у детей была возможность заниматься и спортом, и творчеством», – подчеркнул мэр.

Напомним, все программы дополнительного образования школьников и дошкольников от 5 лет представлены в общедоступной государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области». В ней размещены как бесплатные, так и платные программы, реализуемые муниципальными, областными, федеральными и частными образовательными организациями.