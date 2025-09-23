82.76% -1.2
сегодня 17:15
общество

В Новосибирске делают упор на развитие IT-секций и кружков

Фото: пресс-центр мэрии
В Новосибирске различными программами дополнительного образования охвачено почти 220 тысяч юных горожан.

Такие данные приводит официальный канал мэрии.

Как отмечается, для практически каждого школьника и дошкольника в городе доступны занятия на любой вкус — от спортивных секций и творческих студий до курсов по программированию и инженерии. На базе образовательных учреждений активно работают 201 театральный коллектив, 205 спортивных клубов и 150 технологических кружков.

Для удобства выбора в городе создан «Навигатор дополнительного образования», который объединяет около 10 тысяч разнообразных программ — как бесплатных, так и платных. Наибольший интерес у детей и родителей традиционно вызывают художественное, социально-гуманитарное и спортивное направления.

При этом особый акцент делается на развитии компетенций будущего. В Новосибирске функционируют три центра «IT-куб», технопарк «Кванториум», школьное конструкторское бюро и множество инженерных кружков, где дети осваивают программирование, проектирование и учатся воплощать в жизнь собственные идеи.

Таким образом, город создаёт все условия для того, чтобы каждый ребёнок имел возможность раскрыть свой талант и построить индивидуальную траекторию развития.

Денис Дычаковский
Журналист

