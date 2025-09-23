В Новосибирске осудили экс-таможенников из-за торговли конфискатом

Оба получили условные сроки.

В Новосибирске 23 сентября суд вынес решение в отношении бывших таможенных служащих Алексея Давыденко и Александра Жукова, признанных виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствием установлено, что Давыденко, занимая должность начальника отдела в Сибирской оперативной таможне в период с августа 2023 по март 2024 года, сфабриковал документы о якобы уничтожении не задекларированных товаров. Фактически же он передал эти товары предпринимателю с целью получения личной выгоды от их продажи.

Кроме того, Давыденко, совместно с Жуковым, проигнорировали процедуру уничтожения безакцизного табака и передали его знакомому бизнесмену для дальнейшей реализации, как следует из материалов дела.

В ходе судебного заседания Жуков частично признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также запрет на занятие должностей в государственных органах в течение двух лет.

Давыденко приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Ему также запрещено занимать должности в государственных органах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на три года, сообщили представители суда.

Отмечается, что данный приговор еще не вступил в законную силу.