В Новосибирске резко поднялся спрос на аренду автомобилей

Летний сезон 2025 года ознаменовался резким увеличением спроса на услуги каршеринга в Новосибирской области.

Согласно отчету сервиса «ЮKassa», с июня по август финансовый оборот в этом сегменте вырос в 2,2 раза в сравнении с летними месяцами 2024 года. При этом количество транзакций увеличилось на 27%, а средняя стоимость услуги достигла 2217 рублей, что на 78% выше прошлогодних значений.

Основной причиной такой положительной динамики аналитики называют активное развитие внутреннего туризма. Жители страны все чаще выбирают путешествия по России, чтобы посетить исторические места и природные заповедники, а арендованный автомобиль становится удобным и мобильным решением для таких поездок. Кроме того, в компании отмечают смену потребительских предпочтений, особенно у молодого поколения. Вместо покупки личного транспорта многие предпочитают брать машину в аренду на нужный срок, экономя таким образом на ее содержании, страховке и парковке.

Интерес к этому рынку со стороны инвесторов также значительно возрос — в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным сервиса «2ГИС», на территории Новосибирской области сегодня представлено 149 компаний, предлагающих услуги посуточной аренды и автомобили для работы в такси. Эксперты добавляют, что часть спроса формируют жители региона, которые откладывают покупку нового автомобиля из-за высокой стоимости или в ожидании стабилизации импорта. Рост аренды машин для такси, в свою очередь, связан с нехваткой водителей и технологическими сдвигами в отрасли.

Нельзя не отметить и общий туристический потенциал региона: по итогам 2024 года Новосибирская область вошла в десятку самых популярных направлений России, приняв 3,4 миллиона путешественников. Приток иностранных гостей также вырос на 7%, достигнув 40,5 тысяч человек.