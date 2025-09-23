В Новосибирске врачи вылечили врождённый вывих бедра 55-летней пациентке

Новосибирский врач-педиатр Замира Ахмаджоновна, несмотря на врождённый вывих бедра, посвятила тридцать лет помощи детям.

Диагноз, с которым она прожила 55 лет, не только причинял постоянную боль, но и помешал ей стать хирургом. Вместо этого женщина выбрала педиатрию, вырастила четверых детей и продолжала работать, хотя последние 5-7 лет её состояние резко ухудшилось. Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

Боль была сильной, но из-за работы Замира никак не могла пойти к доктору, пока она не стала нестерпимой. По совету коллег она обратилась в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, где врачи обнаружили не только запущенный врождённый вывих, но и коксартроз третьей стадии с серьёзной деформацией.

Специалисты института провели сложнейшую операцию, которая включала повторную остеотомию и эндопротезирование тазобедренного сустава. По словам травматолога-ортопеда Олега Голенкова, хирургам удалось восстановить правильное положение сустава, выровнять длину ног и нормализовать биомеханику, что позволило устранить хронический болевой синдром.

Уже через несколько дней после операции Замира смогла встать. Сейчас её ждёт курс реабилитации, а через год врачи обещают, что она сможет вернуться к полноценной жизни.