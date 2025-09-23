82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 20:12
пробки
4/10
погода
+12.8°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 18:26
проиcшествия

В Новосибирске женщину приговорили к сроку за кражи и мошенничество с кредитами

Фото: pxhere.com
Коллегия судей Новосибирской области вынесла приговор местной жительнице, признанной виновной в серии тяжких преступлений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что женщина совершила 15 краж, 7 эпизодов мошенничества и присвоила чужое имущество.

Преступная схема, которую она применяла с мая по декабрь 2023 года, была основана на злоупотреблении доверием знакомых. Под видом помощи с банковскими переводами злоумышленница получала доступ к личным кабинетам их онлайн-банков. Вместо обещанной помощи она оформляла на доверчивых людей кредиты и перечисляла средства на собственные счета.

В результате противоправных действий мошенницы пострадали 18 человек, а общий материальный ущерб превысил 5, 3 миллиона рублей. В одном из эпизодов женщина также незаконно завладела мобильным телефоном одной из жертв, взяв его под предлогом временного пользования.

Учитывая полное признание вины подсудимой, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно с осужденной взыскали более 1,9 миллиона рублей в счет компенсации ущерба шести потерпевшим. Требования еще четырех пострадавших будут рассмотрены в отдельном гражданском судопроизводстве.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
