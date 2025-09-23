82.76% -1.2
сегодня 08:17
общество

В Новосибирской области поменялся порядок получения охотничьего билета

Фото: Сиб.фм
Теперь, чтобы получить разрешение, нужно пройти тест на знания, которые входят в охотничий минимум.

Власти Новосибирской области информируют о новых правилах выдачи охотничьих билетов, вступивших в силу с началом сентября. Теперь для получения разрешения необходимо подтвердить свои знания, сдав экзамен по охотничьему минимуму.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что перечень вопросов для подготовки к тестированию доступен заранее для ознакомления.

Сдача экзамена для будущих охотников осуществляется по предварительной записи на основании заявления, поданного в министерство природных ресурсов. Лица, имеющие профильное образование в области охотоведения, от прохождения теста освобождаются.

Ранее публиковалась информация об ожидаемых изменениях.

Данные изменения были анонсированы региональным министерством природы, где также подчеркнули обязательность сдачи экзамена для всех охотников.

