В Новосибирской области упала заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю в Новосибирской области было зарегистрировано 28 979 случаев заболевания ОРВИ.

Вызывает серьезное опасение тот факт, что свыше 50% от этого числа, а именно 15 492 человека, — дети в возрасте до 14 лет. Соответствующая информация была распространена пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

Несмотря на это, отмечается положительная тенденция: показатель заболеваемости оказался на 13,6% ниже, чем за аналогичную неделю прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что на территории региона случаи гриппа не зафиксированы.

Ключевое внимание Роспотребнадзор уделяет профилактическим мероприятиям. На текущий момент против гриппа привито 395 801 человек, что соответствует 14,2% от общей численности населения области. При этом только за последние семь дней число вакцинированных выросло на 141 755 человек.

Вакцинация проводится в плановом порядке. Получить бесплатную прививку жители могут в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. Также пройти вакцинацию на платной основе доступно в частных медицинских центрах, имеющих соответствующую лицензию.