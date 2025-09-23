Волна ОРВИ молниеносно накрывает регионы Сибири

В России фиксируется серьезный рост заболеваемости ОРВИ. За последние восемь месяцев было зарегистрировано почти 900 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями.

Такие данные приводит VSE42.RU со ссылкой на ТАСС. Эксперты связывают такую динамику с завершением сезона отпусков и началом учебного года, что привело к формированию новых коллективов в школах и детских садах. В регионах ситуация также напряженная. Например, в Новосибирске медики отмечают резкое увеличение числа обращений, особенно среди детей, которые затем заражают взрослых членов семьи.

На фоне роста ОРВИ продолжается всероссийская кампания по вакцинации от гриппа, которую уже прошли более 16,5 миллионов человек. Врачи напоминают, что прививка является самой надежной защитой от тяжелого течения болезни и ее осложнений.

Параллельно Роспотребнадзор сообщает о 14,8 тысячах случаев COVID-19, зафиксированных за тот же период.