Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» пройдет в Новосибирске

С 23 по 26 апреля в «Новосибирск Экспоцентре» состоится крупнейшая в Западной Сибири выставка, посвященная активному отдыху. Мероприятие объединит ведущих федеральных и региональных производителей товаров для охоты, рыбалки и туризма.

Экспозиция разделена на три тематические зоны. В секции «Охота» гости смогут ознакомиться с экипировкой, транспортными средствами, охотничьим и коллекционным оружием, а также боеприпасами.

Раздел «Рыбалка» представит рыболовные снасти, специальную одежду и транспорт, включая лодки и внедорожники.

В зоне «Туризм» будут демонстрироваться средства защиты, снаряжение для активного отдыха, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.

Посетители получат возможность не только увидеть новинки рынка, но и приобрести необходимые товары. Организаторы приглашают заинтересованных участников забронировать выставочные стенды, а гостей — посетить мероприятие бесплатно.

Подробная информация доступна на сайте huntfishtur-sib.ru.

18+

Реклама. ООО «СибфмГрупп Томск». ИНН: 5406577006. Erid:2W5zFHMANQp