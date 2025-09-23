82.76% -1.2
сегодня 17:29
общество
Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» пройдет в Новосибирске

Фото СИБ.ФМ
С 23 по 26 апреля в «Новосибирск Экспоцентре» состоится крупнейшая в Западной Сибири выставка, посвященная активному отдыху. Мероприятие объединит ведущих федеральных и региональных производителей товаров для охоты, рыбалки и туризма.

Экспозиция разделена на три тематические зоны. В секции «Охота» гости смогут ознакомиться с экипировкой, транспортными средствами, охотничьим и коллекционным оружием, а также боеприпасами.

Раздел «Рыбалка» представит рыболовные снасти, специальную одежду и транспорт, включая лодки и внедорожники.

В зоне «Туризм» будут демонстрироваться средства защиты, снаряжение для активного отдыха, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.

Посетители получат возможность не только увидеть новинки рынка, но и приобрести необходимые товары. Организаторы приглашают заинтересованных участников забронировать выставочные стенды, а гостей — посетить мероприятие бесплатно.

Подробная информация доступна на сайте huntfishtur-sib.ru.

