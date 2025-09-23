Жители Барабинского района добились ремонта дороги в рамках нацпроекта

В Барабинском районе Новосибирской области завершился ремонт двух участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на отрезке Таскаево — Бакмасиха.

Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициаторами которого выступили местные жители, неоднократно обращавшие внимание на необходимость обновления трассы. Общая протяженность отремонтированного полотна составила 4,2 километра.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, эта дорога имеет ключевое значение для района, поскольку соединяет десятки населённых пунктов с федеральной трассой и районным центром, являясь для многих единственным выездом. Работы по приведению пути в нормативное состояние ведутся поэтапно, начиная с 2019 года, с фокусом на самых проблемных участках. В 2025 году, например, были отремонтированы два участка возле села Кармышак.

В последние годы к модернизации трассы подключились федеральные программы «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». В их рамках в 2024 году был обновлен участок протяженностью 1,2 км до поворота на Кармышак, а в текущем году — еще 3 км. В процессе работ дорожники полностью заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, восстановили водопропускные трубы и нанесли новую дорожную разметку.

В масштабах всей Новосибирской области в текущем году планируется привести в порядок 104 дорожных объекта суммарной протяженностью свыше 260 километров. Как подтвердили в региональном Минтрансе, работы близки к завершению: на сегодняшний день уже уложено почти 89% нового покрытия.