сегодня
24 сентября, 14:45
пробки
4/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 13:57
общество

Скрытая угроза сыроедения: врач объяснила губительные последствия

Freepik.ru
Переход на сыроедение, популярную систему питания, чреват серьезными рисками для здоровья, несмотря на кажущуюся пользу.

Об этом в беседе с news.ru предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По словам эксперта, отказ от термически обработанной пищи приводит к острому дефициту белка и важнейших жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), омега-3 кислот и витамина B12, которые организм с трудом усваивает из сырых растений.

Врач объяснила, что первоначальное чувство легкости и прилива сил у начинающих сыроедов — временный и обманчивый эффект. Он связан с адаптацией организма к низкокалорийной диете и очищением кишечника. Однако в долгосрочной перспективе такая диета ведет к истощению, упадку энергии и гормональным сбоям.

Особую опасность представляет нехватка полноценного белка, так как бобовые и зерновые, его основные растительные источники, требуют обязательной варки для усвоения.

"При таком подходе возникает риск быстрого развития белкового дефицита, ослабляющего иммунитет и нарушающего процессы восстановления тканей", — заключила Попова, подчеркивая важность сбалансированного питания для поддержания полноценного здоровья.

Валерия Ким
Журналист

