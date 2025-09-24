Скрытая угроза сыроедения: врач объяснила губительные последствия

Переход на сыроедение, популярную систему питания, чреват серьезными рисками для здоровья, несмотря на кажущуюся пользу.

Об этом в беседе с news.ru предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По словам эксперта, отказ от термически обработанной пищи приводит к острому дефициту белка и важнейших жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), омега-3 кислот и витамина B12, которые организм с трудом усваивает из сырых растений.

Врач объяснила, что первоначальное чувство легкости и прилива сил у начинающих сыроедов — временный и обманчивый эффект. Он связан с адаптацией организма к низкокалорийной диете и очищением кишечника. Однако в долгосрочной перспективе такая диета ведет к истощению, упадку энергии и гормональным сбоям.

Особую опасность представляет нехватка полноценного белка, так как бобовые и зерновые, его основные растительные источники, требуют обязательной варки для усвоения.

"При таком подходе возникает риск быстрого развития белкового дефицита, ослабляющего иммунитет и нарушающего процессы восстановления тканей", — заключила Попова, подчеркивая важность сбалансированного питания для поддержания полноценного здоровья.