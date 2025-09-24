50% семей не потянут ипотеку на жилье площадью больше 28 квадратов в Новосибирске

Медианная заработная плата в регионе во втором квартале 2025 года составила 60 850 рублей. Этот показатель разделяет все доходы населения пополам.

Анализ, проведенный Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальных статистических данных, демонстрирует, что больше половины работающих семей с одним ребенком, проживающих в Новосибирской области, не в состоянии оформить ипотечный кредит на жилье площадью более 28 квадратных метров на рыночных условиях. Об этом информирует телеграм-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».

«По моему мнению, этот индикатор гораздо точнее отражает реальное положение дел на рынке труда в Новосибирской области по сравнению со средней заработной платой», – отмечается в сообщении телеграм-канала.

Новосибирская область занимает 37-ю позицию в общероссийском рейтинге по показателю покупательной способности и 6-е место среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа.

При условии, что средневзвешенная процентная ставка по рыночной жилищной ссуде составляет 21,56 %, а размер первоначального взноса – 30 %, типичная семья, состоящая из двух работающих взрослых и одного ребенка, сможет приобрести в ипотеку квартиру в Новосибирске площадью около 27,5 квадратных метров.