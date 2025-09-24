90 целевиков подготовят в Новосибирском колледже промышленных технологий по нацпроекту при поддержке Правительства региона

Заместитель Губернатора Валентина Дудникова 24 сентября ознакомилась с реализацией «Профессионалитета», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», и проинспектировала ход капитального ремонта базовой образовательной организации проекта. Ремонтные работы ведутся под строгим контролем Правительства региона.

«Колледж промышленных технологий с началом реализации «Профессионалитета» кардинально изменился, теперь здесь вместе с профильным предприятием четко выстроен производственный процесс со всеми производственными этапами, которые ребята проходят вместе со своими наставниками. Максимальное сближение производства и образовательного процесса позволяет студентам становиться полноценными специалистами с самых первых этапов вхождения в профессию. В колледже успешно реализуется программа по целевому обучению, это демонстрирует гибкость образовательного процесса. Министерство образования Новосибирской области рекомендует всем своим образовательным организациям проявлять такую гибкость, при которой студент эффективно учится профессии, а работодатель получает потенциального работника уже в процессе его обучения», – подчеркнула Валентина Дудникова.

В настоящее время благодаря поддержке Правительства Новосибирской области ведется обновление технологического пространства колледжа. Так, в здании проводится капитальный ремонт, здесь будут отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, в том числе, актовый зал и мастерская, а также отопление и электрика.

Обновление образовательной организации позволит продолжить эффективное практикоориентированное обучение студентов. Только В 2024 году заключено более 90 целевых договоров с будущими выпускниками колледжа. В 2025 году проекты целевых договоров направлены на предприятия для подписания в количестве 35 единиц на новых обучающихся, достигших возраста 18 лет. До конца года запланированы 5 встреч представителей предприятий по вовлечению студентов в производственный процесс с переходом на индивидуальные учебные планы и подписанием целевых договоров.

В колледже действуют отечественный токарные и фрезерный мини-станки для организации профориентационной работы, зоны автоматизированного проектирования, реверсивного инжиниринга, станки ЧПУ, лазерный станок для резки металла и проволочно-вырезного электроэрозионного станка. Проводится обучение по 15 специальностям, в числе которых технология машиностроения, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, управление качеством продукции, процессов и услуг и многие другие.

Напомним, в Новосибирской области все учреждения СПО до 2030 года примут участие в проекте на получение статуса площадки «Профессионалитет» и станут образовательно-производственными кластерами. Расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого обновляется учебная база, формируются образовательные программы исходя из потребностей экономики.