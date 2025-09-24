Абсолютный прирост кадров медицины наблюдается в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области достигнуты значительные успехи в решении кадрового вопроса в здравоохранении.

Такие данные привела на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, сообщает официальный телеграм-канал областного правительства.

По словам Аксеновой, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» уделяется первостепенное внимание кадровой политике и поддержке медработников. Результатом этой работы стало улучшение ситуации с укомплектованностью больниц и поликлиник врачами и средним персоналом по итогам 2024 и начала 2025 года.

Ярким примером успеха стала практически полная комплектация кадрами трех новых поликлиник в Новосибирске. Как отметила замминистра, эти учреждения, ставшие подразделениями крупных поликлиник, помогли перераспределить потоки пациентов и персонала. Их укомплектованность медицинскими работниками превышает 95%, а сами они оснащены современным оборудованием.

Ключевую роль в обеспечении кадрами играет целевой прием в учебные заведения. В настоящее время 2078 будущих врачей из Новосибирска обучаются по целевому направлению, в основном в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ). Приемная кампания 2024 года признана успешной: на специалитет зачислен 401 абитуриент. На «Лечебное дело» поступило 249 целевиков, на «Педиатрию» – 143, также заключены договоры по стоматологии и другим специальностям.

Кроме того, в клиническую ординатуру принят 221 целевой студент. После выпуска они приступят к работе в учреждениях, с которыми заключены договоры. Ординаторы второго года обучения, уже прошедшие аккредитацию, имеют возможность работать врачами-стажерами под руководством наставников. На сегодня в медучреждениях региона трудятся более 400 таких стажеров.

Целевой набор активно ведется и в медицинские колледжи. В 2024 году выпуск составил 447 специалистов среднего звена, которые уже приступили к обязанностям. Всего в колледжах области начали обучение почти 2000 студентов. Как отметила заместитель директора Новосибирского медицинского колледжа Оксана Смирнова, на самые востребованные специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело» был высокий конкурс — всего на 1578 мест подано более 3000 заявлений.