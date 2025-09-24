Авторынок Новосибирска ждет ценовой шок: машины подорожают на миллион

Автомобильный рынок Новосибирска стоит на пороге серьезных потрясений. С 1 ноября 2025 года в России кардинально изменятся правила ввоза машин, что приведет к резкому скачку цен.

Нововведения отменяют льготный утильсбор для физических лиц на автомобили с двигателем мощнее 160 л.с., к которым относятся популярные модели вроде Geely Monjaro, Toyota Camry и Changan UNI-S. Если раньше житель Новосибирска мог привезти такую машину для себя, заплатив символические 3-5 тысяч рублей, то теперь ему придется оплатить полный коммерческий сбор, достигающий миллиона рублей и более.

Как пояснил Денис Пронин, генеральный директор холдинга «Ай-Би-Эм», эта мера фактически уничтожит бизнес по привозу авто «под заказ». Об этом сообщает портал Сiбдепо.ru.

«Для тех, кто ввозил машины для личного пользования, стоимость автомобиля вырастет условно на миллион рублей», — отмечает эксперт. Особенно сильно это ударит по премиум-сегменту (BMW, Mercedes, Porsche), который официально в стране не представлен. Здесь рост цен может составить до 2,5 миллионов рублей.

По прогнозу Пронина, ситуация спровоцирует цепную реакцию: массовый смысл в услугах по частному импорту исчезнет, а весь авторынок, включая новые машины в салонах, может подорожать на 15–20%. Некоторым спасением может стать импорт авто из Китая, где производители готовы идти на скидки из-за перепроизводства. Однако даже их дисконт вряд ли сможет полностью компенсировать колоссальный рост утилизационного сбора для конечного покупателя в Новосибирске.