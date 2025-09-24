82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 04:56
сегодня 04:00
общество

Биолог объяснил сентябрьское нашествие мошек в Новосибирске

Фото: предоставлено читательницей Сиб.фм
Биолог дал комментарий изданию Сиб.фм по вопросу большого количества мошек в квартирах жителей Новосибирска в сентябре.

Про саму проблему изданию рассказала жительница ЖК "Галактика" Алена.

Она отметила в разговоре, что ее балкон закрыт. Сырости в квартире нет, а насекомые при этом в довольно большом количестве находятся на потолке. "Не совсем понятно, откуда они появляются", — пожаловалась на нашествие мошек жительница столицы Сибири.

Биолог Алексей Яновский прокомментировал данную ситуацию следующим образом:

"В эти дни тёплого бабьего лета наблюдается ощутимое нашествие всяких насекомых в том числе кровососущих мошек и подобных им мокрецов Дачники до сих пор при работах с посадками и на грядки вынуждены опрыскивать себя аэрозоля против комаров и мошек. И если на улице так тепло — то ничего удивительного нет в том, что такие насекомые роятся повсюду".

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области появились ядовитые птицы.

Денис Дычаковский
Журналист

