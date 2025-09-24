82.76% -1.2
общество

Более 7 тысяч семей Новосибирской области получают средства из маткапитала

Размер выплаты составляет 16 857 рублей в месяц.

В Новосибирской области свыше 7 тысяч семей используют средства материнского капитала для получения ежемесячных пособий на детей в возрасте до трех лет. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

Данная мера поддержки доступна семьям, чей среднедушевой ежемесячный доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области этот показатель равен 34 756 рублям на человека.

Представители пресс-службы пояснили, что пособие может быть оформлено на любого ребенка в семье, не учитывая порядок его рождения.

В случаях, когда в семье воспитывается несколько детей до трех лет, родители могут оформить ежемесячную выплату на каждого из них. Размер пособия в текущем году в Новосибирской области составляет 16 857 рублей ежемесячно.

Дарья Лапина
Журналист

