Более двух третей новосибирцев поддерживают повышение пенсионных надбавок

По данным исследования сервиса SuperJob, большинство жителей Новосибирска — 68% — поддерживают инициативу по увеличению пенсионных надбавок для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня МРОТ.

Против этой меры высказались лишь 7% опрошенных, а каждый четвертый (25%) затруднился дать однозначный ответ.

Наибольший уровень одобрения законопроекта наблюдается среди представителей старшего поколения. Инициативу поддерживают 78% респондентов в возрасте от 45 лет. Среди горожан 35–45 лет показатель одобрения составляет 66%, а в группе молодежи до 35 лет он несколько ниже — 60%. При этом наиболее расколотые мнения продемонстрировали респонденты с доходом выше 100 тысяч рублей.

Сторонники увеличения надбавок аргументируют свою позицию тем, что текущего размера пенсий недостаточно для покрытия даже базовых потребностей. Противники же выражают опасения, что подобные меры в нынешних экономических условиях способны усилить инфляцию. Часть граждан, которые не определились с ответом, предложили рассмотреть возможность снижения возрастного порога, отметив, что до 80 лет доживает не так много пенсионеров.