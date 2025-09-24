Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило дал официальный комментарий после гибели животных в вольерах

Спасенные четвероногие сейчас находятся во временных вольерах, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило дал официальный комментарий после страшного пожара в вольерах, где погибли пять животных – корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

Где сейчас спасенные животные?

Ночью экстренно создали два-три вольера, закрыли, отгородили сетками маскировочными. Сейчас животные все в безопасности и спокойствии, адаптируется к новым условиям.

Говорили, что в этих вольерах нет электричества – это правда?

Нет электричество конечно есть, есть ночное освещение дневное освещение.

В чем причина пожара, как считаете?

Эксперты выскажутся позже по данному поводу, сейчас идет проверка.

Требуется помощь от местных жителей, бизнеса?

Очень много звонят уже из других городов и даже из других стран, хотят помочь. В ближайшее время мы всё разгребём и поймём наши дальнейшие действия. Мы обязательно обратимся с заявлением к компаниям по поводу строительных материалов... Понятно, что финансирование никогда не отменяется. У нас есть благотворительные счета, на который можно перечислять денежные средства. В ближайшее время мы поймём все потери, затраты и тогда уже будем формировать какой-то перечень, список всего необходимого.

Андрей Шило также выразил слова благодарности всем, кто участвовал в этой спасательной операции.