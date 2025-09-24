Экономист назвал сроки снижения ключевой ставки до 12%

Российская экономика может ожидать существенного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие два года.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, существует высокая, до 80%, вероятность того, что ключевая ставка Банка России опустится до отметки 12% к лету 2026 года. Как он пояснил в комментарии для news.ru, такой сценарий станет реальностью при выполнении двух ключевых условий: дальнейшего замедления инфляции и сохранения общей стабильности в экономике.

Эксперт подчеркивает, что Центробанк будет действовать поэтапно и крайне осторожно, чтобы не спровоцировать новый виток инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Процесс снижения не будет линейным.

Согласно прогнозу, к концу 2025 года ставка может достигнуть 15–16%, а летом 2026-го — желаемых 12–14%. "Регулятор посылает рынку четкий сигнал: пик инфляционного давления пройден, но борьба с ростом цен еще не окончена", — резюмировал Щербаченко. Таким образом, Банк России сохраняет баланс между необходимостью стимулировать экономику и задачей удержать инфляцию под контролем.

Ранее о возможности снижения ставки до однозначных значений к концу 2026 года заявляли и в самом ЦБ, однако этот прогноз пока не является предопределенным.