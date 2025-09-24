Экскаватор на трале оборвал провода на Владимировской в Новосибирске

В Новосибирске на улице Владимировской грузовой транспорт стал причиной серьезного повреждения уличной инфраструктуры.

По информации пресс-службы Центра организации дорожного движения Новосибирской области, трал, перевозивший гусеничный экскаватор, зацепил стрелой машины растяжку с дорожными знаками.

В результате произошел обрыв проводов, натянутых вдоль дороги. Инцидент вынудил водителей, которые следовали за тралом, резко затормозить и остановиться прямо на проезжей части.

На место происшествия оперативно выехали ремонтные бригады, которые приступили к восстановлению поврежденных сетей. Отмечается, что инцидент был автоматически зафиксирован интеллектуальной транспортной системой ЦОДД, в работе которой используются алгоритмы нейросетей.