Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» стартует 25 сентября в Новосибирске

24 сентября прошла пресс-конференция в ИА ТАСС на тему «Бизнес. Искусство. Культура». ‎ Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева и управляющий новосибирским отделением Сбера Александр Солоп обсудили, как госсектор и бизнес помогают в подготовке значимых для региона проектов.

Уже 25 сентября в 18:30 состоится торжественное открытие фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Площадкой проведения стал культурный центр Академгородка — Новосибирский Дом Учёных.

Фестиваль «Кремний» организован Центром креативных индустрий при поддержке правительства и министерства культуры Новосибирской области. Генеральный партнёр фестиваля — Сбер, а официальный партнёр — девелоперская компания VIRA.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина подчеркнула, что тема партнёрства в культурной сфере и вопросы спонсорской поддержки остаются одними из наиболее актуальных как для региона, так и для страны в целом. В регионе усиливается сотрудничество государственных учреждений культуры с частным бизнесом, появляются устойчивые партнёрства с представителями финансового сектора и промышленности. Это свидетельствует о том, что бизнес закрепляется в регионе, начинает инвестировать в его развитие, уделяя внимание не только инфраструктуре, но и содержательному наполнению культурных инициатив. Такой подход является показателем привлекательности территории.

— Сегодня мы видим, что сотрудничество бизнеса и государства в сфере культуры выходит за рамки разовой благотворительности и превращается в стратегическое партнёрство. Это позволяет создавать проекты, которые не только обогащают культурную жизнь региона, но и формируют его привлекательный образ на федеральном уровне. Такие инициативы, как фестиваль «Кремний», демонстрируют, что совместные усилия способны дать городу и области новые точки роста и развития, — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Напоминаем, что фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» пройдёт с 25 по 28 сентября на разных площадках Новосибирска и Новосибирской области. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на события можно на официальном сайте.

6+

Реклама. ООО «Агенство «Консультант» ИНН 5401271832 Erid:2W5zFJmsYGG