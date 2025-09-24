82.76% -1.2
вчера 23:37
спорт

Хоккеисты «Сибири» одержали победу над командой «Салавата»

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержала трудную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Основное и овертайм матча, состоявшегося 24 сентября, не выявили победителя — команды забросили по две шайбы, а судьбу игры решила серия буллитов, где сильнее оказались хоккеисты «Сибири» со счётом 3:2.

Голы в составе гостей забили Максим Кузнецов и Джек Родевальд. У новосибирской команды отличились Алексей Яковлев и Владимир Ткачёв. Решающий буллит был реализован Скоттом Уилсоном, принеся «Сибири» два очка. Для «Салавата Юлаева» это поражение стало уже пятым кряду.

В следующих турах командам предстоят новые испытания. Уже 27 сентября «Сибирь» отправится в гости к казахстанскому «Барысу». В этот же день «Салават Юлаев» попытается прервать неудачную серию в домашней игре против омского «Авангарда».

Денис Дычаковский
Журналист

