Как защитить свои деньги, если перевел их мошенникам?

Кибермошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя искусственный интеллект для подделки голосов и создавая неотличимые от настоящих аккаунты в мессенджерах.

О том, как защитить свои финансы и что делать, если вы все же стали жертвой обмана, Общественной службе новостей рассказал IT-директор компании ПЭК Андрей Щербина. По его словам, главный тревожный сигнал — неожиданные и настойчивые просьбы о переводе денег, даже если они поступают от знакомых.

Эксперт советует: если вы получили подозрительное аудиосообщение, обратите внимание на монотонность речи и неестественные паузы — это может выдать дипфейк. Главное правило — не спешить. «Если возникают сомнения, рекомендуем перезвонить по номеру телефона родственника, друга или коллеги, чтобы проверить информацию», — подчеркивает Щербина. Если же деньги уже отправлены, действовать нужно немедленно: сначала обратиться в банк для приостановки операций, а затем — в полицию. Для профилактики эксперт настоятельно рекомендует использовать сложные пароли, включить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы избежать установки вредоносного ПО.