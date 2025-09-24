Каждый третий ребёнок в Новосибирске не имеет собственной комнаты

Личного пространства подросткам катастрофически не хватает.

Исследование Level Group в Новосибирске показало, что каждый третий ребёнок не имеет своей комнаты. У 41% детей комната была с рождения, у 19% появилась после 5 лет, у 13% – после 10. 27,1% детей живут без личного пространства, деля комнату с братом/сестрой (12,5%) или вовсе не имея отдельной комнаты (14,6%).Об этом пишет nsk.bfm.ru.

Молодёжь и родители в большинстве своём считают личное пространство важным. Каждый четвёртый зумер готов жить с родителями только в 2-3 комнатной квартире, а каждый третий считает необходимой квартиру минимум с 3 комнатами. 77,1% родителей уверены, что ребёнку нужно личное пространство, но только 23% могут его выделить. Особенно остро вопрос стоит для разнополых детей: 47% родителей считают отдельную комнату необходимостью.

Артём Охмат из Level Group отмечает, что при проектировании семейных квартир учитывается потребность в личном пространстве для детей, оптимальная площадь для семьи с детьми – 80-120 м² и более, а площадь детской комнаты — 10–13 м².