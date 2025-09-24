82.76% -1.2
общество

Когда протеин становится врагом: кому нельзя пить белковые коктейли?

Бесконтрольное употребление протеиновых добавок может обернуться не ростом мышц, а серьезными проблемами со здоровьем.

Как пояснила в интервью news.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, спортивное питание в виде протеина необходимо узкому кругу лиц — в основном профессиональным атлетам и бодибилдерам, чьи потребности в белке значительно повышены. Для обычного человека, даже регулярно посещающего спортзал, такие добавки не являются обязательными.

Эксперт предостерегает: чрезмерное увлечение протеиновыми смесями может вызвать побочные эффекты, включая расстройства желудочно-кишечного тракта — вздутие, диарею или запоры. Кроме того, существуют строгие противопоказания: добавки запрещены людям с тяжелыми заболеваниями почек и печени, а также страдающим аллергией на компоненты в составе.

Яблокова настаивает, что лучший источник белка — это натуральные продукты: мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Протеин в порошке может служить лишь вспомогательным инструментом, а не основной рациона.

