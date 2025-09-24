Мэрия Новосибирска выделит деньги на восстановление зоопарка после пожара

24 животных удалось спасти, пять погибли.

Пожар, вспыхнувший в двух вольеров новосибирского зоопарка, стал настоящим ударом для города. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников и пожарных, удалось избежать более трагических последствий. 24 обитателя зоопарка были спасены из огня, им оказывается вся необходимая ветеринарная помощь. К сожалению, стихия не пощадила пять животных – это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

Мэр Новосибирска заявил о выделении средств из городского бюджета на восстановление пострадавших вольеров и улучшение системы пожарной безопасности на территории зоопарка.