сегодня
24 сентября, 14:45
пробки
4/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 12:19
общество

Мэрия Новосибирска выделит деньги на восстановление зоопарка после пожара

Фото: стоп-кадр из видео / АиФ-Новосибирск
24 животных удалось спасти, пять погибли.

Пожар, вспыхнувший в двух вольеров новосибирского зоопарка, стал настоящим ударом для города. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников и пожарных, удалось избежать более трагических последствий. 24 обитателя зоопарка были спасены из огня, им оказывается вся необходимая ветеринарная помощь. К сожалению, стихия не пощадила пять животных – это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

Мэр Новосибирска заявил о выделении средств из городского бюджета на восстановление пострадавших вольеров и улучшение системы пожарной безопасности на территории зоопарка.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
