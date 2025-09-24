«Не на все 100»: Пригожин оценил выступление SHAMANа на «Интервидении»

Решение певца SHAMAN (Ярослава Дронова) отказаться от оценок жюри на международном конкурсе «Интервидение» вызвало недоумение в музыкальных кругах.

Своим мнением о поступке артиста с Общественной службой новостей поделился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не понял мотивов такого шага, поскольку был крайне заинтересован в том, как международное жюри отреагирует на российского исполнителя в текущих реалиях.

По словам Пригожина, само выступление артиста не было безупречным. «Голос Дронова хороший, держался на сцене он хорошо, но из-за технических трюков или из-за волнения он выступил, честно говоря, не на все 100, как он это умеет делать», — отметил продюсер. Он также добавил, что представленная песня, по его мнению, не была достаточно сильной для победы в конкурсе такого уровня. Несмотря на критику, Иосиф Пригожин выразил надежду, что SHAMAN еще получит шанс представить Россию на будущих конкурсах. Напомним, победителем «Интервидения» стал представитель Вьетнама Дык Фук.