Новосибирские ученые разработали программу по предсказанию развития ожирения

В Новосибирском государственном университете началась разработка первой в России диагностической системы, способной прогнозировать развитие ожирения и связанных с ним осложнений.

Работа ведется в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ.

Как пояснила руководитель проекта, заместитель директора ИММТ Дарья Подчиненова, научная группа уже установила, что определенные комбинации церамидов — липидных молекул, участвующих в регуляции жирового и углеводного обменов, — обладают высокой диагностической ценностью для выявления рисков ожирения. Следующей задачей является адаптация этих методик для применения в рутинной клинической практике.

Проект реализуется совместно с Сибирским государственным медицинским университетом Минздрава России. В исследованиях будут задействованы сотрудники подразделений ИММТ НГУ, аспиранты и студенты.

По словам директора Института медицины и медицинских технологий НГУ, профессора Юлии Самойловой, создание диагностической системы займет некоторое время. Первый прототип планируется получить к 2026 году. Он будет включать систему детекции церамидов и биоинформационный модуль для оценки рисков развития ожирения. Эта работа имеет особое значение для реализации проектов технологического лидерства в рамках федерального проекта по созданию современных кампусов.