Новосибирский суд оставил в СИЗО до 27 ноября начальника ФГКУ, который подозревается во взятничестве

По версии следствия подозреваемый требовал предоставить ему строительные материалы на сумму свыше 290 рублей. Следствие продолжается.

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Новосибирской области» Курбанов Р.К. обвиняется в вымогательстве взятки в виде стройматериалов на 293 434,60 руб. у руководителя отдела ТЦ «Лемана ПРО» 30.04.2025 через WhatsApp за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.

29.05.2025 Курбанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27.07.2025, продленная затем до 27.09.2025. 17.09.2025 следователь ходатайствовал о дальнейшем продлении ареста, мотивируя это необходимостью следственных действий и отсутствием оснований для изменения меры пресечения.

24.09.2025 суд, поддержанный следствием и прокуратурой, продлил срок содержания под стражей Курбанову до 27 ноября 2025 года, несмотря на возражения защиты и обвиняемого.