Новосибирский военный ограбил продуктовый магазин

Изрядно подвыпив, сибиряк пытался вынести из «Магнита» продукты на две тысячи рублей, но его план провалился.

Владиславу Спасибину был вынесен приговор Новосибирским гарнизонным военным судом. Установлено, что военнослужащий, будучи в нетрезвом виде, находясь в торговом зале супермаркета "Магнит" сложил в корзину продукты на сумму, превышающую 2000 рублей, и попытался выскочить из магазина, не оплатив их.

При попытке выхода из магазина сотрудники заметили противозаконные действия Спасибина и потребовали прекратить правонарушение. Однако, проигнорировав требования персонала, он убежал с места происшествия и распорядился украденным по своему усмотрению.

Суд определил для Спасибина меру наказания в виде ста часов обязательных работ. Данный приговор еще не вступил в юридическую силу.