82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 23:09
пробки
1/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 23:09
пробки
1/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 22:26
проиcшествия

Новосибирский зоопарк открыл благотворительный счёт для сбора средств и пожертвований

Фото: прокуратура НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

Руководство Новосибирского зоопарка открыло специальный благотворительный счёт для приёма пожертвований.

При этом администрация уже поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и оказал поддержку учреждению в непростой период. Средства они просят отправлять по этому адресу.

Как отметили представители зоопарка, отклик горожан оказался поистине массовым и превзошёл все прогнозы. Сотни людей предложили свою помощь, причём не только финансовую, но и моральную.

Вместе с тем, в зоопарке предупредили посетителей о риске столкнуться с мошенниками. На фоне сложившейся ситуации в сети могут быть созданы поддельные сайты и страницы, призывающие перечислить деньги по сомнительным реквизитам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.