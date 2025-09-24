Новосибирский зоопарк открыл благотворительный счёт для сбора средств и пожертвований

Руководство Новосибирского зоопарка открыло специальный благотворительный счёт для приёма пожертвований.

При этом администрация уже поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и оказал поддержку учреждению в непростой период. Средства они просят отправлять по этому адресу.

Как отметили представители зоопарка, отклик горожан оказался поистине массовым и превзошёл все прогнозы. Сотни людей предложили свою помощь, причём не только финансовую, но и моральную.

Вместе с тем, в зоопарке предупредили посетителей о риске столкнуться с мошенниками. На фоне сложившейся ситуации в сети могут быть созданы поддельные сайты и страницы, призывающие перечислить деньги по сомнительным реквизитам.