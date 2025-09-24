82.76% -1.2
сегодня 18:05
общество

Новосибирцы несут цветы к стенам зоопарка в память о погибших животных

Фото: тг-канал "Анонимный Новосибирск"
В Новосибирске у входа в зоопарк появился стихийный мемориал, созданный горожанами.

Жители приносят к его стенам цветы, чтобы почтить память животных, трагически погибших во время пожара. Эта народная инициатива стала выражением глубокой скорби и сочувствия горожан к произошедшей утрате.

Напомним, что возгорание случилось вечером 23 сентября. Огонь охватил два зимних вольера, в результате чего погибли пять обитателей зоопарка. По данным прокуратуры, предварительной причиной пожара считается аварийный режим работы электрооборудования.

Денис Дычаковский
Журналист

