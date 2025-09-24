82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 11:05
пробки
4/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 11:05
пробки
4/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 09:39
проиcшествия

Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке

Фото: АиФ Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Вечером 23 сентября в новосибирском зоопарке разгорелся страшный пожар, погибло несколько животных. Однако сегодня утром зоопарк открыл свои двери для посетителей.

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 2

Журналист, побывавший на месте, отметил, что доступ к месту происшествия перекрыт и находится под охраной. Пройти можно только по центральной стороне. Однако посетители, подходят вблизи места, где случился пожар, останавливаются и смотрят в ту сторону.

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 3

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 4

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На данный момент огонь полностью потушен, продолжается работа по разбору завалов.

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 5

Прокуратура Новосибирской области, как отмечается, уже организовала проверку по факту случившегося на территории зоопарка. По предварительной версии самой вероятной причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 6

Были спасены 24 животных, к сожалению пять погибли — черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака.

Фото Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке 7

Администрация зоопарка поблагодарила всех сочувствующих за поддержку, отметив, что поступают сотни сообщений с предложением оказать помощь.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.