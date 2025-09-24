Опубликованы кадры последствия пожара в Новосибирском зоопарке

Вечером 23 сентября в новосибирском зоопарке разгорелся страшный пожар, погибло несколько животных. Однако сегодня утром зоопарк открыл свои двери для посетителей.

Журналист, побывавший на месте, отметил, что доступ к месту происшествия перекрыт и находится под охраной. Пройти можно только по центральной стороне. Однако посетители, подходят вблизи места, где случился пожар, останавливаются и смотрят в ту сторону.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На данный момент огонь полностью потушен, продолжается работа по разбору завалов.

Прокуратура Новосибирской области, как отмечается, уже организовала проверку по факту случившегося на территории зоопарка. По предварительной версии самой вероятной причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.

Были спасены 24 животных, к сожалению пять погибли — черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака.

Администрация зоопарка поблагодарила всех сочувствующих за поддержку, отметив, что поступают сотни сообщений с предложением оказать помощь.