Перед Монументом Славы в Новосибирске укладывают новое мозаичное покрытие

На мемориальном комплексе «Монумент Славы» идёт реконструкция бетонного покрытия. Используются современные материалы и технологии с более долгим сроком эксплуатации. При этом исторический облик монумента сохранится. Процесс работ проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска – это священное место для каждого из нас. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого большого праздника мы провели обследование монумента, выявили ряд дефектов, которые впоследствии могли привести к разрушению памятника. Мы провели 9 Мая, День памяти скорби, после чего приступили к конкурсным процедурам. На ремонт объекта мэрия Новосибирска предусмотрела 60 млн рублей. Сейчас строительно-монтажные работы идут полным ходом. Ремонтируем покрытие непосредственно возле Вечного огня, меняем плиты на площади возле пилонов, а также плитку на тротуаре главной аллеи. Работы планируем закончить в этом году, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Такие объекты – это задача с максимальным приоритетом. Используем самые современные подходы и технологии, чтобы этот памятник служил горожанам долгие годы, был местом поклонения нашим героям».

По оценке специалистов, состояние мозаичного бетонного покрытия не соответствовало современным требованиям. Имеющиеся дефекты могли привести к дальнейшему разрушению конструкций. Также требовалась перекладка плитки на основной аллее сквера Славы.

Для создания долговечного покрытия было принято решение использовать бетон более высокой марки, а также смонтировать армирующий слой. Предусмотрена более качественная герметизация стыков.

«Внешний вид монумента не изменится. Так как это объект культурного наследия, он находится под архитектурным надзором. Сохранится цветовая гамма используемых материалов, визуально они отличаться не будут. Это касается и пешеходных дорожек на главной аллее сквера. Здесь заменят основание, уложат новую плитку, которая по цвету и фактуре будет приближена к той, что была здесь ранее», – отметил директор МАУ «Горзеленхоз» Станислав Веремьёв.

Готовность площадки у Вечного огня составляет 65 %. Проведены работы по демонтажу, устройству бетонного основания. Сейчас здесь сооружают опалубку для заливки верхнего слоя мозаичного покрытия.

На основной площадке монумента выполняется демонтаж старого бетона, готовность данного этапа составляет 20 %. В дальнейшем здесь также будет уложено мозаичное покрытие – более 600 новых плит.

На центральных аллеях сквера Славы ремонтируют пешеходные дорожки – меняют основание и укладывают новую тротуарную плитку. Объём выполнения этих работ составляет 55 %.