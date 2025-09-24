Под Новосибирском 80 лет назад на пароходе в пожаре погибли фронтовики

25 сентября 1945 года ранним утром на пароходе «Коллективист» произошла трагическая гибель демобилизованных фронтовиков.

Судно, следовавшее из Новосибирска в Камень-на-Оби, загорелось около 7 часов утра, уже после прохождения села Милованово. Пожар вспыхнул стремительно, и всего за 15 минут корабль полностью сгорел, словно факел. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

На борту находились возвращавшиеся домой солдаты, а также дети из детского дома. Большинство пассажиров были пересажены в Ордынском районе со сломавшегося парохода «Обь». По словам краеведа Константина Голодяева, причиной возгорания стало курение и распитие спиртных напитков как пассажирами, так и персоналом салона-ресторана. Накануне на судне шло шумное гуляние, и попытки капитана утихомирить людей не увенчались успехом.

Меры по тушению пожара практически не предпринимались. Капитану удалось направить горящее судно к острову и причалить носом, но пламя уже полностью охватило корабль. Очевидцы описывали сцены, похожие на фильм «Титаник»: люди, оказавшиеся в воде, цеплялись за чемоданы в попытке спастись.

Точное число жертв до сих пор неизвестно. Выживших отправили в Камень-на-Оби на пароходе «Ким», а обгоревшие останки «Коллективиста» отбуксировали в Новосибирск. Часть погибших похоронили в селе Антоново, рядом с сельским кладбищем. По словам сотрудника музея, в большой братской могиле в три этажа уложили около ста грубых деревянных ящиков с телами, в основном выловленными из реки. Ещё примерно двести человек, как сообщается, были захоронены на острове, у которого остановился корабль.

Информация о трагедии была засекречена. В прессе писали только о благополучном возвращении фронтовиков, не упоминая ни слова о пожаре. Подробности этой истории долгое время сохранялись лишь в памяти родственников погибших.